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| | Гостя Ростова шокировал голубь, подвешенный на въезде в город

Гостя Ростова шокировал голубь, подвешенный на въезде в город

Сегодня, 19:33

Об инциденте аноним рассказал в соцсетях. Пользователи Сети предположили, что птицы просто не выдержала тяжелой жизни и постоянных гонений.

 

В паблике Ростова-на-Дону в соцсети «ВКонтакте» один из туристов поделился своими впечатлениями от города. Правда, внимание мужчины привлекли не живописные виды и памятники архитектуры, а живодеры: гостя Ростова шокировал голубь, подвешенный на въезде в город. Турист рассказал, что просто прогуливался по населенному пункту, когда увидел несчастное животное. Автор поста, который пожелал остаться анонимным, уточнил, что птицу повесили на опоре железнодорожного моста, ведущего в город. Пользователь отметил, что голубя могут увидеть все, «кто имеет глаза», и даже если на момент подвешивания он был уже мертв, то это не повод так поступать с пернатым. При этом автор утверждает, что птица погибла от удушья или истощения.

 

Пользователи не так трагически, как автор публикации, восприняли новость. Некоторые даже пошутили, что голубь просто не выдержал тяжелой жизни и постоянных гонений.


Виктория Озерова
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