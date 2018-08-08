Ростовчане назвали самые романтические места города

Гость Ростова обратился к местным жителям с просьбой в социальных сетях. Парень хочет пригласить девушку на первое свидание и просит посоветовать ему самые романтичные места города.

Пользователи Сети откликнулись на просьбу множеством комментариев. Многие юзеры склоняются, что у каждого человека имеются собственные интересы. Одним нравятся рестораны, другим заброшенные заводы, третьи обожаются покататься на велосипедах в Щепкинском лесу. Поэтому для ответа на данный вопрос нужно знать интересы девушки. Один из пользователей назвал очень романтичным местом в Ростове Ворошиловский мост. Под ним находятся опоры с площадкой, где можно удобно расположиться, только туда нужно на чем-то доплыть.

Пользователи посоветовали молодому человеку пригласить подружку на хутор Мержаново в Неклиновском районе Ростовской области, поскольку там возле маяка очень живописная местность. Один из юзеров порекомендовал парню шаурму на ЦГБ, другие говорят о красивых парках в центре.

Домбровский Сергей