Шансы потерпеть крушение в авиалайнере очень малы, но при этой почти 40 процентов населения Земли страдает аэрофобией, в связи с этим американский пилот поделился ценными советами, которые могут спасти не одну жизнь.

Многие уверены, что летать – это прекрасно, но при этом почти половина человечества не доверяет самолетам. Некоторые опасаются плохих погодных условий, другие – технических неполадок. В связи с этим американский эксперт рассказал, как вести себя при автокатастрофе. Пилот посоветовал пассажирам изучить расположение аварийных выходов еще до взлета и запомнить, сколько рядов кресел следует преодолеть до ближайшего. Эксперт отметил, что на борту авиалайнера следует избавиться от лишнего: снять ремни, галстуки, обувь на каблуках и другие необязательные предметы одежды, а также освободить карманы. В критической ситуации любая из этих мелочей может задержать пассажира на пути к спасению. Также американский пилот посоветовал всегда слушать команды экипажа и отложить мобильный телефон, а не снимать катастрофу. Эксперт акцентировал, что в критической ситуации нужно быть готовым к пожару: заранее отложить кусок важной материи, а в критический момент передвигаться с ней у рта как можно ближе к полу.

Также эксперт посоветовал не паниковать и попытаться действовать слаженно с остальными пассажирами самолета, и помнить, что в критической ситуации все являются одной командой.

Виктория Озерова