Российские туристы не отказываются от отдыха в Португалии из-за лесных пожаров

В стране с начала августа фиксируется аномально высокая температура воздуха более 45 градусов по Цельсию.

Представители Ассоциации туроператоров России проинформировали о том, что российские туристы пока не отказываются от запланированного отдыха в Португалии даже несмотря на аномально сильную жару. Метеорологи объявили, что с начала последнего месяца лета 2018 года в Португалии фиксируется температура воздуха выше 45 градусов по Цельсию. Однако россияне за последнее время не отменяли туры в эту страну, как и нет просьб о досрочном возращении в Россию, сообщают в АТОР.

На сегодняшний день в Португалии отдыхает около одной тысячи российских туристов, при этом находиться в стране также могут около двух тысяч самостоятельно отдыхающих туристов из России. В ближайшее время, как и было запланировано ранее, состоятся очередные заезды россиян, так как многие в конце лета предпочитают отдыхать именно на португальских курортах.

Вместе с этим, появляются сообщения, что из-за жары участились случаи лесных пожаров на территории Португалии.