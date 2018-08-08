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| | ФАС наложит штраф на мобильных операторов за цены на роуминг в России

ФАС наложит штраф на мобильных операторов за цены на роуминг в России

Сегодня, 16:23

Замглавы Федеральной антимонопольной службы рассказал, про штрафные санкции в отношении компаний из «большой тройки».

Анатолий Голомолзин, занимающий должность заместителя главы ФАС, на недавней пресс-конференции в Москве рассказал, что подведомственная ему служба наложит штраф на мобильных операторов за цены на роуминг в России. Речь идет про компании из так называемой «большой тройки», в которую входят «МегаФон», «ВымпелКом» и МТС. Предположительно, сумма штрафа достигнет одного миллиона рублей, но точный размер объявят в сентябре текущего года.

Замглавы ФАС уверен, что «отмена роуминга» не может оказать влияние на рост базовых тарифов на услуги мобильной связи. Из-за снятия ограничений россияне будут активнее пользоваться услугами, что принесет мобильным операторам даже больше доходов, сообщает Голомолзин.

Летом прошлого года компании из «большой тройки» мобильных операторов получили предписание от ФАС об изменении высоких тарифов до декабря 2017 года. Тарифы изменили только в марте текущего года, однако и эти изменения не устроили Федеральную антимонопольную службу.


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