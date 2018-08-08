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| | Военный тележурналист Михаил Лещинский скончался

Военный тележурналист Михаил Лещинский скончался

Сегодня, 12:28

Военкор показал всю правду о войне в Афганистане.

Ян Радзевич, возглавляющий пресс-службу Союза журналистов РФ, заявил, что прославленный военный журналист Михаил Лещинский ушёл из жизни. Жищнь Лещинского оборвалась в ночь на восьмое августа, а на момент кончины Михаилу было 73 года. Радзевич отметил профессионализм умершего специалиста, заметив, что каждый из репортажей усопшего военного корреспондента отличался своей эмоциональностью за счёт редкого дара Лещинского создавать некий эффект присутствия, который мысленно переносил телезрителей на место событий. Кроме освещения событий, происходивших в войне в Афганистане, за свой долгий творческий путь военкор выпустил десятки авторских программ, выступал в роли ведущего передач «Служу Советскому Союзу», а также «Полигон», освещал самые важные события как за рубежом, так и на своей родине.

Кроме того, в течение двух лет с 1992-го года Михаил Лещинский возглавлял военный отдел «Останкино». Коллеги и знакомые умершего военного тележурналиста выразили глубочайшие соболезнования всем близким и знакомым усопшего военкора.


Александр Вест
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