Суд обязал авиакомпанию «Победа» бесплатно возить дамские сумки и букеты

Перевозчик настаивал на отмене транспортировки вещей, кроме ручной клади.

Верховный суд России обязал российскую авиакомпанию «Победа» бесплатно возить в салоне авиалайнеров дамские сумки и всевозможные букеты. Ранее представители компании-перевозчика в судебном порядке намеревались добиться запрета перевозки в салонах самолётов верхней одежды, портпледов с костюмами, рюкзаков, портфелей и разнообразных дамских сумочек. Правозащитники «Победы» настаивали на том, что данный пункт авиационных федеральных правил якобы накладывает на авиакомпании неограниченные обязательства, которые не устраивают перевозчиков.

Елена Селиванова, являющаяся пресс-секретарём «Победы», заявила, что вскоре пассажиров ожидает увеличение тарифов, так как дополнительная стоимость билетов станет результатов исполнения данных правил. Кроме того, Селиванова предупредила, что пассажирам также стоит ожидать увеличения времена разворота авиалайнеров. Представитель авиакомпании также подчеркнула, что из-за различных габаритов портфелей и прочих вещей вне ручной клади возникают значительные сложности с перегрузом самолётов.

Александр Вест