В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом из-за его измены Фильм о чирлидерах оказался любимым у Меган Маркл В Кирове мужчина представился императором Леонидом I и поджёг грузовик, чтобы согреться Новая технология Google может вторгнуться в частную жизнь В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся» Смартфоны Galaxy J5 Prime и Galaxy Xcover 4 получат крупное обновление Бедный мальчик воссоздал игровую консоль из подручных материалов Учёные приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера и диабета второй степени Ученые: Физическая активность поможет пенсионерам снизить риск сердечных заболеваний
| | Суд обязал авиакомпанию «Победа» бесплатно возить дамские сумки и букеты

Суд обязал авиакомпанию «Победа» бесплатно возить дамские сумки и букеты

Сегодня, 11:44

Перевозчик настаивал на отмене транспортировки вещей, кроме ручной клади.

Верховный суд России обязал российскую авиакомпанию «Победа» бесплатно возить в салоне авиалайнеров дамские сумки и всевозможные букеты. Ранее представители компании-перевозчика в судебном порядке намеревались добиться запрета перевозки в салонах самолётов верхней одежды, портпледов с костюмами, рюкзаков, портфелей и разнообразных дамских сумочек. Правозащитники «Победы» настаивали на том, что данный пункт авиационных федеральных правил якобы накладывает на авиакомпании неограниченные обязательства, которые не устраивают перевозчиков.

Елена Селиванова, являющаяся пресс-секретарём «Победы», заявила, что вскоре пассажиров ожидает увеличение тарифов, так как дополнительная стоимость билетов станет результатов исполнения данных правил. Кроме того, Селиванова предупредила, что пассажирам также стоит ожидать увеличения времена разворота авиалайнеров. Представитель авиакомпании также подчеркнула, что из-за различных габаритов портфелей и прочих вещей вне ручной клади возникают значительные сложности с перегрузом самолётов.


Александр Вест
Новости по теме
Авиакомпанию «Победа» раскритиковали за полеты «На Берлин!»
Авиакомпанию «Победа» раскритиковали за полеты «На Берлин!»

Авиакомпания «Победа» попала в эпицентр скандала, который разразился из-за рекламной компании лоукостера. Негативную реакцию вызвал новый слоган, который…

Минтранс собирается исключить женские сумки и портфели из списка ручной клади
Минтранс собирается исключить женские сумки и портфели из списка ручной клади

 Минтранс собирается изменить авиационные правила. Если поправки примут, то пассажиров заставят взвесить ручную кладь при регистрации, без учета женских сумок,…

Бойцы ВСУ шокированы поведением водителей – они не хотят возить солдат бесплатно
Бойцы ВСУ шокированы поведением водителей – они не хотят возить солдат бесплатно

Украинский военнослужащий 30 марта получил от водителя отказ на проезд в междугородном транспорте на мариупольском вокзале. Боец ВСУ по имени Ренат решил…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости