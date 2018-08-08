Пора освежиться: в Связном | Евросети продажи кондиционеров увеличились на 595%

Технологичный ритейлер Связной | Евросеть отмечает рост продаж кондиционеров на 595% по итогам первых двух месяцев лета 2018 года по сравнению с апрелем-маем этого года. Причина популярности климатической техники — изнуряющая жара в большинстве округов страны.

«В этом году рост климатического оборудования оказался существенно выше: например, по сравнению с июнем-июлем 2017 года продажи кондиционеров увеличились в 3,5 раза. Кроме жаркой погоды, которая в этом году в некоторых регионах достигала 40°, драйвером продаж стали акционные предложения, рассрочки и возможность приобрести технику в кредит», — комментирует коммерческий директор объединенной компании Связной | Евросеть Дагмара Иванова.

В интернет-магазине Евросети представлены кондиционеры в ценовом сегменте от 17 120 до 24 990 рублей таких брендов как LG, Timberk и TCL. На сайте ритейлера можно ознакомиться с их характеристиками, сравнить модели между собой. Для заказа можно воспользоваться онлайн-формой, оплатить прямо на сайте со скидкой или наличными курьеру.