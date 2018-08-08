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| | Аналитик из Японии рассказал об изменениях в жизни россиян на Курилах

Аналитик из Японии рассказал об изменениях в жизни россиян на Курилах

Сегодня, 09:53

Военный вспомнил о своём прошлом визите в регион.

Аналитик из Японии Ю Коидзуми в обновлении своего блога на ресурсе Yahoo News Japan рассказал обо всех изменениях в жизни россиян на Курилах, которые произошли с 2013 года. Военный эксперт побывал на Курильских островах ещё пять лет назад, поэтому возвращение на остров Кунашир стало для него значимым событием. По словам Коидзуми, пять лет назад в Южно-Курильские обстановка была более удручающей, так как реконструкция многих построек находилась на начальных этапах, а заасфальтированных дорог в тот момент было всего несколько. Однако, вернувшись на остров, Ю Коидзуми обнаружил, что большая часть зданий была отремонтирована, а также появились и новые постройки.

Кроме того, военный аналитик подчеркнул, что практически все дороги в Южно-Курильске в данный момент заасфальтированы. Коидзуми также упомянул спортивный центр и дом культуры, которых не было в 2013 году. Эксперт заявил, что местные жители довольны жизнью на Кунашире, так как инфраструктура поселений к данному моменту достигла довольно высокого уровня.


Александр Вест
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