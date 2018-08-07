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| | Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's в Москве на пять миллионов рублей

Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's в Москве на пять миллионов рублей

Сегодня, 19:14

Во время плановой проверки специалисты надзорного ведомства зафиксировали нарушения санитарных норм, наличие грызунов и неудовлетворительное качество уборки в ресторанах сети быстрого питания в 10 административных округах столицы.

 

Пресс-служба Роспротребнадзора проинформировала, что ведомство оштрафовало McDonald's в Москве на пять миллионов рублей. Контрольные мероприятия были проведены в ходе плановой проверки во втором квартале текущего года в 44 ресторанах, расположенных в 10 административных округах столицы. Среди прочих нарушений специалисты надзорного органа выделили несоответствия санитарно-технического и гигиенического состояния производственных и складских помещений, отсутствия бактерицидных ламп на участке формирования готовых блюд, нарушение товарного соседства, температурного режима и других условий хранения продуктов. В некоторых заведениях эксперты РКН нашли грызунов и насекомых.

Всего надзорный орган выписал в ходе проверки более 100 постановлений о назначении штрафа на общую сумму в пять миллионов 554 тысячи рублей.


Виктория Озерова
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