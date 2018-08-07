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| | «Заработок на здоровье детей»: В России собираются продавать спиртное около школ

«Заработок на здоровье детей»: В России собираются продавать спиртное около школ

Сегодня, 19:02

Такое действе прозвали «социальным невежеством».

 

Минпромторг намерено уменьшить расстояние от школ до алкогольных ларьков. Власти решили, что таким образом в стране прекратится легальная розничная торговля, которая препятствует бизнесу. Ранее расстояние от учебных заведений до алкогольных магазинов было не менее 300 метров, сейчас же маршрут хотя сократить до 20-50 метров.

Подобные нововведения разгневали людей. Глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев отметил, что чиновники совсем не думают о развитии общества в стране.

Активист заявил, что ежегодно в России из-за алкоголя погибает свыше 500 000 человек, из этого числа огромное количество несовершеннолетних. Также Хамзаев подчеркнул, что в Минпромторге работают непрофессионалы, так как не могут решить проблему с несправедливой продажей алкогольных напитков. Мужчина заявил, что Россия собирается зарабатывать «за счет здоровья детей», что не есть правильным решением.


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