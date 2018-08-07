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| | Отдых в Тунисе все меньше притягивает российских туристов

Отдых в Тунисе все меньше притягивает российских туристов

Сегодня, 18:48

Тунис как место для отдыха все меньше привлекает российских туристов – в отдельных регионах нашей страны спрос на поездки в африканское государство упал почти вдвое. Туроператоры испытывают настоящие сложности при попытках набрать чартеры, из-за этого часть рейсов снимается.

 

По данным Челябинской ассоциации туристических организаций, спрос на заграничный отдых снизился почти на треть, и Тунис теряет своих туристов из-за неспокойной политической обстановки и экономического кризиса. Директор челябинского турагентства «Корас» Наталья Сахнова призналась, что компания резко сократила число чартеров в эту страну. И хотя лето в самом разгаре, некоторые компании закрыли перелеты в Тунис. Например, самолеты «Azur Air» больше не летают из Перми в Энфиду, а туроператор «Пегас Туристик» отказался от чартеров  из Екатеринбурга на остров Джерба.

Президент ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов заявил, что интерес туристов к Тунису в этом году снизился. Прежде страна была очень популярна, однако сейчас ее потеснили Турция, Кипр и Грузия. Туроператоры жалуются, что путевки в Тунис спросом почти не пользуются.

Курорты Туниса уже не кажутся такими привлекательными после протестов в начале 2018 года, сопровождавшихся погромами и мародерством. Местные власти уверяют, что обстановка наладилась, однако присутствие вооруженных конвоев скорее вселяет напряженность, чем усиливает безопасность. Силовики создают много проблем для гражданских. Так, новороссийское судно Ural уже несколько месяцев находится в порту в Сфаксе, поскольку экипаж обвиняют в пособничестве террористам.

Как пишут СМИ, также людей отпугивают от Туниса новости о нападениях на туристические автобусы, отели, музеи. Кроме того, в россияне, все же отправившиеся на отдых в это опасное государство, жалуются на низкий уровень обслуживания в гостиницах и наличие мусора повсюду. Есть вероятность, что многие туроператоры откажутся от чартеров в Тунис, и тогда заказавшим тур россиянам придется спешно менять планы.


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