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| | Ростовчанин выставил на продажу две старинные купюры по пять миллионов каждую

Ростовчанин выставил на продажу две старинные купюры по пять миллионов каждую

Сегодня, 18:13

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение ростовчанина о продаже двух старинных купюр времен царской России номиналом пять и 500 рублей. Возраст денег составляет 100 и 110 лет соответственно.

 

Ростовчанин хочет получить взамен на старинные купюры по пять миллионов за каждую. Автор объявления говорит, что царские деньги заинтересуют коллекционеров. Нумизматы готовы выплатить любую сумму, дабы завладеть редкими купюрами. Пока на предложение жителя Донской столицы никто не отреагировал. Тем временем российский рынок наполнился поддельными монетами.

Специалисты настоятельно рекомендуют покупать редкую валюту исключительно в антикварных и нумизматических магазинах с хорошей репутацией. В этом случае можно минимизировать вероятность приобретения фальшивки и получить вместо пополнения коллекции необоснованные убытки.


Домбровский Сергей
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