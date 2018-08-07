Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером

Пенсионер помешал насладиться молодой паре любовными утехами в вагоне метро.

Накануне, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, которое быстро набрало большое количество просмотров. На видео видно молодую пару, явно находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Очевидно, решив, что откладывать не стоит, пара прямо на глазах у изумлённых пассажиров удобно устроилась на сиденьях в вагоне и решила заняться сексом. Девушка, одержимая страстью и алкоголем, села верхом на парня и начала расстёгивать ему брюки. Несмотря на то, что в вагоне было много людей, остановить молодёжь решил только один пенсионер, который ехал, читая книгу. Он подошёл к паре и нецензурными словами попытался остановить безобразие. На эту попытку пожилого человека девушка отреагировала очень бурно. Она едва ли не ударила народного героя, но, к счастью, к тому моменту уже нашлись люди, которые вступились за пенсионера.