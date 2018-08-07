В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

От Редактора

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

Сюжеты:

Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса Скончался автор обложки альбома «Группа крови» Андрей Кирсанов Новое расширение браузера Mozilla Firefox будет показывать пользователям веб-сайты по интересам «Ольга его не съест?»: Бузова с хищником в объятиях взволновала фанатов
| | С 17 сентября из Ростова запустят рейс на китайский Хайнань

С 17 сентября из Ростова запустят рейс на китайский Хайнань

Сегодня, 17:32

Сообщение начнет действовать с 17 сентября 2018 года. Проводить его будет авиакомпания «ИрАэро», которая также обещает, что полеты будут круглогодичными.

 

Приземляться самолет из Ростова будет в аэропорту города Хайкоу, о чем рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. Выполняться рейс на китайский Хайнань будет на судне Boeing 777. Помимо Ростова, рейсы также планируют запустить из Екатеринбурга, Уфы, Казани и Самары. Жителям всех упомянутых регионов, кроме Екатеринбурга, перелеты на китайский курорт будут доступны впервые за все время.

«Еженедельно более 1800 туристов смогут отправиться на отдых на тропический остров Хайнань без каких-либо пересадок. Это стало возможно благодаря большой вместимости воздушного судна», - отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте авиакомпании.

Также говорится о том, что «ИрАэро» планирует впоследствии нарастить частоту рейсов на Хайнань, а также расширить географию полетов в Китай.


Николай Офицеров
Новости по теме
Рейс из Екатеринбурга в Москву задержался на 9 часов
Рейс из Екатеринбурга в Москву задержался на 9 часов

На 9 часов позже, чем по расписанию должен вылететь самолет из Екатеринбурга в Москву. Самолет из аэропорта Кольцово направлялся во Внуково. Сообщается, что…

Автобусы «Ростов-Батайск» опять будут ездить по Ворошиловскому мосту
Автобусы «Ростов-Батайск» опять будут ездить по Ворошиловскому мосту

Во время телепрограммы «Главное о главном» губернатор Ростовской области сообщил, что автобусный рейс «Ростов-Батайск» возобновит свое движение по…

Из-за проблем со светом в аэропорту Амстердама отменяют полеты
Из-за проблем со светом в аэропорту Амстердама отменяют полеты

29 апреля в аэропорту Амстердама Схипхол некоторые рейсы отменяют или задерживают. Причиной для этого стало то, что в этом районе города возникли проблемы с…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости