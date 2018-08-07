С 17 сентября из Ростова запустят рейс на китайский Хайнань

Сообщение начнет действовать с 17 сентября 2018 года. Проводить его будет авиакомпания «ИрАэро», которая также обещает, что полеты будут круглогодичными.

Приземляться самолет из Ростова будет в аэропорту города Хайкоу, о чем рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. Выполняться рейс на китайский Хайнань будет на судне Boeing 777. Помимо Ростова, рейсы также планируют запустить из Екатеринбурга, Уфы, Казани и Самары. Жителям всех упомянутых регионов, кроме Екатеринбурга, перелеты на китайский курорт будут доступны впервые за все время.

«Еженедельно более 1800 туристов смогут отправиться на отдых на тропический остров Хайнань без каких-либо пересадок. Это стало возможно благодаря большой вместимости воздушного судна», - отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте авиакомпании.

Также говорится о том, что «ИрАэро» планирует впоследствии нарастить частоту рейсов на Хайнань, а также расширить географию полетов в Китай.

Николай Офицеров