Жители Петербурга сняли на видео смерч над Ладожским озером

Петербуржцы заметили это редкое природное явление вечером 6 августа.

Жители Петербурга стали очевидцами того, как смерч пошел над Ладожским озером в вечернее время суток 6 августа. Некоторые петербуржцы сняли редкое природное явление на видео и опубликовали ролики в Сети. Сам вихрь, по рассказам свидетелей, так же внезапно, как и появился, растворился до того, как дошел до береговой линии озера.

Метеорологи сообщают, что в этой части России действительно редко появляются смерчи, но еще реже их замечают и записывают на видео, поэтому полученные кадры можно считать уникальными. Но эксперты подчеркивают, что бояться подобных вихрей не строит. Дело в том, что северные смерчи не такие интенсивные как те, которые иногда случаются над Черным морем.

Смерчи над водной поверхностью могут возникнуть из-за холодного потока воздуха с облаков, сталкивающегося с теплым воздухом у воды. Метеорологи подтвердили, что вихри в российских широтах обычно затухают до того, как достигают суши.