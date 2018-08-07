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| | «Раздайте кнопочные»: Лена Миро раскритиковала трату 160 миллиардов на телефоны чиновникам

«Раздайте кнопочные»: Лена Миро раскритиковала трату 160 миллиардов на телефоны чиновникам

Сегодня, 15:46

К 2019 году всех работников государственных органов планируют перевести на телефоны с российской ОС в целях повышения безопасности, затратив на это 160 миллиардов. Лена Миро считает, что использовать эти деньги можно и на более полезные вещи.

 Сначала блогер поспешила рассказать о том, откуда возьмут такое количество средств. Около половины всех денег будет выделено из федерального бюджета, который отвечает за зарплаты врачей и учителей. При этом, Лена отмечает, что потраченные средства не обеспечат рабочих мет и никак не изменят экономику страны в лучшую сторону. Для сравнения она привела тот факт, что эти деньги можно потратить на строительство 160 школ или 30 больниц.

Еще одной причиной того, почему блогер раскритиковала подобное решение, стало то, что эти траты окажутся бессмысленными. А все эти действия станут очередной дырой в бюджете. Как вариант решения проблемы с безопасностью телефонов чиновников Миро предлагает более простой вариант. «Раздайте слугам народа кнопочные телефоны без Интернета», - пишет блогер.


Соломон Эспи
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