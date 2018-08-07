Челябинка стала моделью в 77 лет

Съёмки женщина разделяет с заботой о внуке и огороде.

После окончания карьеры в Теплотехнологическом институте в Челябинске, 77-летняя россиянка попробовала стать профессиональной фотомоделью и преуспела в своих начинаниях. Уйдя на пенсию, челябинка Нина Никанорова увидела, что фонд «Пора быть счастливым» подыскивал людей возрастом от 50 лет для участия в фотосъёмках. Получив одобрение своего внука, Никанорова отправилась к фотографам, очаровав всех сотрудников фонда. Проявив артистизм и желание работать, пожилая жительница Челябинска впоследствии стала официальным лицом одного из врачебных центров города, а также оператора мобильной связи Tele2, представляя компанию во многих проектах, в том числе и «Добавь в друзья бабушку».

По словам самой модели, фотографы, с которыми ей довелось работать, также как она понимают, что и 60, и 70, и даже 80 лет – «это круто», заметив, что ей всегда нравился свой возраст. Также Нина Никанорова заметила, что на съёмочной площадке она постоянно заряжает энергией всех людей вокруг, а творческие личности вдохновляют её на продуктивную работу.

Александр Вест