Названа любимая секс-поза женщин в 2018 году

Женщины всё чаще желают контролировать ситуацию в интимной близости.

Любимой секс-позой дам в 2018 году является «наездница на лице». В этом случае девушки чаще достигают оргазма. В настоящее время данная проблема является актуальной, поскольку 75% женщин не получают удовольствия от занятий сексом. Сотрудники компании по выпуску презервативов Durex провели опрос среди представителей обеих полов. После завершения исследования они заявили, что доминированию мужчин в постели приходит конец. Обсуждаемся поза связана с оральными ласками и позволяет даме руководить процессом.

Говорить о каком-либо новшестве не приходится. Подобные позы практиковали еще в Древнем Египте. Знали о ней Китае, Японии и конечно же Индии. Ранее такие позы тоже пользовались популярностью, но затем предпочтения изменились. Сейчас опять имеются тенденции к возращению прошлого. Ранее женщины использовали ее для того, чтобы заниматься плотскими утехами и не забеременеть.

Домбровский Сергей