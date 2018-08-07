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| | Названа любимая секс-поза женщин в 2018 году

Названа любимая секс-поза женщин в 2018 году

Сегодня, 14:39

Женщины всё чаще желают контролировать ситуацию в интимной близости.

 

Любимой секс-позой дам в 2018 году является «наездница на лице». В этом случае девушки чаще достигают оргазма. В настоящее время данная проблема является актуальной, поскольку 75% женщин не получают удовольствия от занятий сексом. Сотрудники компании по выпуску презервативов Durex провели опрос среди представителей обеих полов. После завершения исследования они заявили, что доминированию мужчин в постели приходит конец. Обсуждаемся поза связана с оральными ласками и позволяет даме руководить процессом.

Говорить о каком-либо новшестве не приходится. Подобные позы практиковали еще в Древнем Египте. Знали о ней Китае, Японии и конечно же Индии. Ранее такие позы тоже пользовались популярностью, но затем предпочтения изменились. Сейчас опять имеются тенденции к возращению прошлого. Ранее женщины использовали ее для того, чтобы заниматься плотскими утехами и не забеременеть.


Домбровский Сергей
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