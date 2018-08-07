Скончался театральный режиссёр Игорь Славинский

Причины кончины украинского постановщика не раскрываются.

Известный театральный критик по имени Олег Вергелис в своём Facebook-аккаунте рассказал о том, что популярный театральный режиссёр Игорь Славинский скончался в возрасте 65 лет. Народный артист Украины при жизни работал режиссёром-постановщиком в Театре на Подоле. По словам критика, кончина настигла Славинского из-за слишком плотного рабочего графика, так как режиссёр продолжал работать над постановками различных спектаклей, несмотря на его измождённое состояние вследствие долгой борьбы с болезнью. Напомним, до получения должности режиссёра-постановщика Игорь Славинский числился в группе киевского академического театра.

Зрителям из России режиссёр запомнился по работе над такими проектами как: «Доярка из Хацапетовки-3», «Личная жизнь следователя Савельева», «Девять жизней Махно», «Иван Подушкин. Джентльмен Сыска».

Александр Вест