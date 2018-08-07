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| | Роскошное место: Два бывших премьер-министра Украины живут рядом со Стасом Михайловым

Роскошное место: Два бывших премьер-министра Украины живут рядом со Стасом Михайловым

Сегодня, 11:47

Николай Азаров и Сергей Арбузов поселись в элитной деревне Воронино в Подмосковье неподалеку от Стаса Михайлова, а Виктор Янукович – в 20 километрах от бывших коллег в резервной госдаче в поселке Баковка.

 

СМИ выяснили правду о том, как ныне живут два бывших премьер-министра и президент Украины, и рассказали все об их роскошной жизни. Журналисты установили, что Сергей Арбузов и Николай Азаров поселились недалеко друг от друга в подмосковной деревне Воронино. Там есть свои детские площадки, школа, православный храм, пруд и отдельный многоквартирный дом для обслуживающего персонала. Экс-глава украинского правительства поселился в доме на тысячу квадратных метров, расположенных на участке в 40 соток. Его примерная стоимость более восьми миллионов долларов. Его коллега Сергей Арбузов не отстает – его домик с участком оценивают в шести миллионов. По утрам экс-премьеров Украины будит голос звездного соседа – Стаса Михайлова.

 

Виктор Янукович поселился в 20 километрах от них в госдаче в Баковке со спортивным комплексом с бассейном, площадью почти гектар. Журналисты выяснили, что экс-президент Украины проживает там со своей любовницей, а ныне женой официанткой Любовью Полежай и ее дочерью 17-летней Марией.


Виктория Озерова
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