В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму «Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: В Сети «похоронили» Иосифа Кобзона Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа Учёные назвали технологии, «украденные» у животных Риз Уизерспун заподозрили в измене мужу с экс-супругом Ученые опровергли главный миф теории эволюции Дарвина Эксперты рассказали о лучших шпионских гаджетах СССР «Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов Украина пришла в ужас от последствий возможного закрытия границ с Россией
| | Минздрав РФ опубликовал список регионов с самыми здоровыми детьми

Минздрав РФ опубликовал список регионов с самыми здоровыми детьми

Сегодня, 11:28

Безоговорочным лидером в данном перечне оказалась Чечня. В этой республике официально зарегистрировано всего 62,969 тысяч заболеваний на 100 тысяч детей.

 

Минздрав РФ опубликовал список регионов с самыми здоровыми ребятами возрастом до 14 лет и на вершине рейтинга помимо Чечни расположились Кабардино-Балкария, Тыва и Бурятия. Чаще всего болеют дети в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Карелии, Коми и Архангельской области. В данных регионах количество зафиксированных недугов превышает средние показатели по стране. По словам сотрудников ведомства, здоровье людей зависит от повседневной деятельности и места проживания. Вредные привычки и плохая экология отрицательно воздействуют на организм и сокращают время пребывания человека на Земле.

В среднем в России на 100 тысяч детей возрастом до 14 лет приходится 221,1 тысяча случаев заболеваний. Статистика касается всех регионов государства.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Названы самые «больные» и «здоровые» регионы России
Названы самые «больные» и «здоровые» регионы России

 Минздрав назвал регионы где население чаще и реже всего болеет различными недугами.

Составлен список самых популярных у иностранцев регионов России
Составлен список самых популярных у иностранцев регионов России

Отечественные картографические сервисы составили список регионов России, которые наиболее привлекательны для иностранных путешественников.

Новостройки в Москве подешевели, а в Крыму оказались самыми дорогими
Новостройки в Москве подешевели, а в Крыму оказались самыми дорогими

Аналитический центр ЦИАН провел исследование на рынке недвижимости всех субъектов Российской Федерации и составил рейтинг стоимости новостроек. На первом месте…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости