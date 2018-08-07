Минздрав РФ опубликовал список регионов с самыми здоровыми детьми

Безоговорочным лидером в данном перечне оказалась Чечня. В этой республике официально зарегистрировано всего 62,969 тысяч заболеваний на 100 тысяч детей.

Минздрав РФ опубликовал список регионов с самыми здоровыми ребятами возрастом до 14 лет и на вершине рейтинга помимо Чечни расположились Кабардино-Балкария, Тыва и Бурятия. Чаще всего болеют дети в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Карелии, Коми и Архангельской области. В данных регионах количество зафиксированных недугов превышает средние показатели по стране. По словам сотрудников ведомства, здоровье людей зависит от повседневной деятельности и места проживания. Вредные привычки и плохая экология отрицательно воздействуют на организм и сокращают время пребывания человека на Земле.

В среднем в России на 100 тысяч детей возрастом до 14 лет приходится 221,1 тысяча случаев заболеваний. Статистика касается всех регионов государства.

Домбровский Сергей