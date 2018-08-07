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| | Серьезные травмы: Актёр Иван Бортник был госпитализирован в Москве

Серьезные травмы: Актёр Иван Бортник был госпитализирован в Москве

Сегодня, 11:04

Врачи диагностировали внутреннее кровотечение у артиста.

 

Журналисты «Пятого канала» поспешили сообщить о том, что прославленный отечественный актёр Иван Бортник был госпитализирован в Москве. В госпиталь Бортник попал по подозрению на предынфарктное состояние, однако, вскоре выяснилось, что артист пострадал от внутреннего кровотечения и перелома шейки бедра. В столичный госпиталь 79-летний Иван Бортник попал вечером минувшего понедельника. Широкую известность артист получил после съёмок в киноленте «Место встречи изменить нельзя», где Бортнику довелось сыграть роль преступника по прозвищу «Промокашка».

Причины столь серьёзных травм Бортника журналистами не раскрывается, как и подробности о текущем состоянии престарелого артиста. Напомним, актёр с 1967 года числится в труппе столичного Театра на Таганке, а наиболее популярными фильмами с его участием являются такие картины как: «Сонька – Золотая Ручка», «Антикиллер», а также «Мама, не горюй» и многие другие.


Александр Вест
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