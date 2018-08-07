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| | Россияне смогут получить посылки на «Почте России» без паспорта и извещений

Россияне смогут получить посылки на «Почте России» без паспорта и извещений

Сегодня, 10:17

Соответствующая инициатива связана с новой функцией электронной подписи, предоставляемой государственной службой.

 

Жителям Российской Федерации уже совсем скоро не придется обязательно носить с собой в отделение «Почты России» паспорт или заполненное извещение. Все можно будет решать альтернативным образом. Если отправление не требует какой-либо дополнительной оплаты, гражданин может завести себе функцию электронной подписи, с помощью которой и можно забрать посылку.

Для того, чтобы завести себе новую функцию, россиянам потребуется попросить у работника «Новой почты» регистрационную форму в почтовом отделении или же найти такую же, но самостоятельно на сайте. После проведения регистрации для получения посылки гражданину необходимо озвучить оператору свою фамилию, имя и отчество, а также трек-номер отправления.

Предполагается, что за счет данного нововведения время выдачи заказных писем и посылок может уменьшиться в пять и более раз. Эксперты при этом призывают усилить безопасность данной услуги, потому как опасаются, что злоумышленники могут завладеть телефоном гражданина и получить его посылку.


Николай Офицеров
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