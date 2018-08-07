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| | Превращают в девочек? Из-за просмотра мультиков мужчина лишился бороды и мужской силы

Превращают в девочек? Из-за просмотра мультиков мужчина лишился бороды и мужской силы

Сегодня, 10:09

Раздосадованная супруга предупредила других женщин.

В одной из соцсетей обеспокоенная гражданка поспешила поделиться с пользователями своей проблемой, которая заключается в развитии полового бессилия её мужа. По словам женщины, её муж из-за недостатка тестостерона лишился своей некогда шикарной бороды, а его мужская сила якобы становится всё слабее и слабее с каждым днём. Данные изменения в организме своего супруга россиянка связала с тем, что её любимый мужчина постоянно смотрит мультфильмы. Раздосадованная гражданка с уверенностью заявила, что именно просмотр мультиков превращает многих мужчин в подобия девочек, однако, её муж не намерен отказываться от её любимого занятия.

В комментариях предположение женщины-сказочницы попросту высмеяли, напомнив ей о том, что многие мужчины в силу биологических особенностей теряют растительность на теле, а также становятся менее активными в постели, с чем ей посоветовали смириться, или же искать нового бородатого мачо.


Александр Вест
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