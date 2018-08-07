В Сети рассказали о мерзком способе обмана теста на беременность

Женщины узнали, как с лёгкостью получить две полоски.

В соцсетях всё больше пользователей присоединяется к горячему обсуждению темы, в которой публикуются различные способы обмана теста на беременность. Некоторые пользователи заявили, что для получения двух полосок на тесте можно попросту капнуть на него водкой. Другие же юзеры посоветовали использовать яичный белок, чтобы сделать тест положительным. Однако, наиболее обсуждаемым оказался метод, предложенный одной из пользовательниц, которая заверила, что уринотерапия может помочь в данном вопросе. Женщина рассказала о довольно мерзком способе, в котором необходимо перед сном выпивать свою мочу, что по её словам, должно спровоцировать выработку в организме дофамина.

Гражданка с уверенностью заявила, что именно этот гормон ответственен за появление второй полоски на тесте. Комментируя данный метод, многие юзеры шутливо заявили, что пить свою мочу остаётся только тем людям, которые решили «охамутать» любимого мужчину, а под рукой не оказалось ни водки, ни яиц.

Александр Вест