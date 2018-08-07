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| | В Омской «Меге» закрывается последний магазин сети «Media Markt»

В Омской «Меге» закрывается последний магазин сети «Media Markt»

Сегодня, 09:55

Популярный магазин электроники и бытовой техники распродает товар со скидками до 70%.

 

В Омской «Меге» закрывается последний магазин сети «Media Markt», который действовал в городе. На официальной странице в «Вконтакте» сообщается, что ликвидация магазина электроники произойдет не позднее сентября. Месяц назад два ритейлера, расположенных на проспекте Королева и Черлакском тракте, уже закрыли.

В связи с закрытием магазина немецкий бренд объявил о ликвидации товара. Скидки доходят до 70%. Горожане обрадовались новым доступным ценам на технику и уже выстроились в очередь за дешевыми товарами. Однако разочаровались, увидев ценники. В Сети заметили, что стоимость бытовой техники в некоторых случаях даже выросла, на том же Pikabu опубликовали фото в качестве доказательства.

 

 

По словам консультантов магазина, до момента распродажи цены находились на уровне конкурентов. Некоторые клиенты отмечают, что стоимость некоторых продуктов осталась прежней.Закрытие «Media Markt» с покупкой «М.Видео» 15% акций MediaMarktSaturn ПАО. Теперь магазины, которых около 40 в стране, продолжат работу под брендом «М.Видео» и «Эльдорадо».


Мирослава Донцова
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