Дольщики ЖК «Квартал Триумфальный» усмотрели в действиях судьи затягивание процесса в интересах ЗАО «ФЦСР»

Апелляционную жалобу подали пострадавшие дольщики ЖК «Триумфальный Квартал», что в районе Давыдково, на ведение процесса по иску к застройщику. По мнению участников долевого строительства, судья намерено затягивает рассмотрение дела, что играет на руку компании-застройщику – ЗАО «ФЦСР».

В начале недели Арбитражный суд Москвы перенес судебное заседание по рассмотрению требований кредиторов к ЗАО «ФЦСР» на 23 октября 2018 года. Еще в 2002 году мэрия Москвы заключила договор с ЗАО, согласно которому компания должна достроить комплекс «Триумфальный Квартал». Ранее он носил название «Кутузовская миля» и строился при финансовом участии Mirax Group скандально известного предпринимателя Сергея Полонского. Ключи от квартир дольщики корпуса №18 должны были получить в 2009 году, в данное время стройка заморожена. В 2017 году мэрия расторгла договор с застройщиком, кто будет достраивать дом, неизвестно. В данное время в отношении ЗАО «ФЦСР» введена процедура наблюдения, дольщикам отказывают во внесении их в реестр, который бы позволил им требовать готовые квартиры с застройщика. Как сообщает «МоскваNews», участники долевого строительства опасаются, что в случае завершения дела о банкротстве ЗАО «ФЦСР» максимум, на что они смогут рассчитывать – небольшие компенсации. Также отмечается, что судья Жанна Бальжинимаева вынесла решение, что ЗАО «ФЦСР» не является застройщиком ЖК «Квартал Триумфальный». Эти действия вынудили дольщиков подать апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена 25 сентября.