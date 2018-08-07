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| | При тошноте - в секс-шоп: Медсестра подсказала избавляться от рвотного рефлекса фаллоимитатором

При тошноте - в секс-шоп: Медсестра подсказала избавляться от рвотного рефлекса фаллоимитатором

Сегодня, 09:34

Выбранный метод стали активно обсуждать в Сети.

 

В соцсетях в одном из публичных сообществ пользователи подняли тему рвотного рефлекса, предлагая различные способы избавления от столь удручающего явления. Один из юзеров рассказал о том, что каждый раз при чистке зубов можно также чистить язык, заводя щётку глубже и глубже, постепенно приучая организм к неприятным ощущениям. Также многие высказались в пользу метода отвлечения, когда один из больших пальцев на руке следует зажать в кулак и придавливать до появления лёгкой боли, что должно избавить от рвотного рефлекса на время дискомфорта, связанного с болевыми ощущениями. Однако, хитом оказалась история, рассказанная россиянином, который пообщался с очень изобретательной медсестрой.

По словам медработника, избавиться от рвотного рефлекса ей помогли фаллоимитаторы. Медсестра подсказала, что необходимо купить сначала тонкий, проталкивая его в рот глубже с каждым разом, а позже нужно приобрести более толстую модель, с каждым разом увеличивая размер «прибора». Многие пользователи не смогли сдержать смеха, услышав, что мужчина сразу же захотел сблизиться с предприимчивой женщиной, но узнал, что какой-то счастливчик уже взял её в жёны. Зато теперь многие девушки решили, что при тошноте нужно сразу бежать в секс-шоп.


Александр Вест
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