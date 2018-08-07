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| | Махинации МегаФона: Абоненты вновь жалуются на обман оператора

Махинации МегаФона: Абоненты вновь жалуются на обман оператора

Сегодня, 08:50

Компания продолжает беспричинно снимать деньги со счетов пользователей.

В соцсетях многочисленные абоненты российского мобильного оператора МегаФон вновь стали жаловаться на обман, из-за чего у них пропадают денежные средства. Один из пользователей загрузил в качестве доказательств скриншоты, на которых запечатлен список подключённых платных услуг, а также состояние его счёта. Причиной разгневанной публикации россиянина стал запрос, предупреждающий его о необходимости внесения около трёх тысяч рублей на его мобильный аккаунт. По словам мужчины, он не подключал никакие услуги, а плата за его тариф составляет гораздо меньше указанной суммы. Пытаясь разобраться в проблеме, пользователь выяснил, что на его счёт оказались таинственным образом привязаны несколько платных услуг, снимающих деньги на ежедневной основе.

Мужчина заверил, что у него был активен запрет на подключение платных подписок и услуг, однако, виртуальный помощник показал, что ни одна из них не является активной, несмотря на то, что деньги уже были сняты со счёта. Но при звонке оператору оказалось, что подписок может и не быть, но долг точно есть. В комментариях множество россиян подтвердили, что подобная ситуация происходила и с их счетами, а махинации со снятием средств происходят у МегаФона не в первый раз.


Александр Вест
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