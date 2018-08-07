Входящие бесплатно: Операторы связи разобрались с роумингом в России

Соответствующую плату отменят сразу три компании.

В связи с прямым указанием российской Федеральной антимонопольной службы, вскоре операторы мобильной связи сделают абсолютно бесплатными звонки в роуминге по всей России. В число компаний, которые отменят соответствующую плату, вошли «Вымпелком», МТС, а также «Мегафон». Анна Айбышева, являющаяся пресс-секретарём «Вымпелкома», подтвердила, что компания избавит своих пользователей от оплаты входящих звонков в роуминге уже с 20 августа нынешнего года. Кроме того, руководство «Вымпелкома» ещё с апреля избавило пользователей от дополнительной платы за пользование услугами связи и доступа в интернет, когда они выезжают за пределы своего региона на территории России.

По словам Ирины Лебедевой, занимающей в «Вымпелкоме» должность вице-президента по вопросам бренда и маркетинга, вскоре планируется отмена платы за все входящие звонки по российской территории для абонентов «Билайн». В Сети обрадовались, что мобильные операторы разобрались с роумингом, а некоторые комментаторы и вовсе предложили избавиться от данного термина: «Надо бы вообще удалить понятие роуминг».

Александр Вест