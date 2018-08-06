Роспотребнадзор советует не работать в жару на открытом воздухе

В Роспотребнадзоре заявили, что во избежание черезвычайных ситуаций и проблем со здоровьем необходимо сократить работу на жаре.

При температуре воздуха выше 32.5 градусов работать вне помещения можно не более 15-20 минут, обязательно делать переывы по 5-10 минут, заходя в прохладное помещение. Работы нужно сместить на ранний или поздний час. Людям младше 25 и старше 40 лет рекомендуют совсем отказаться от работы в жару.

Для защиты от тепла нужно надевать спецодежду из плотного материала. Но даже при её наличии максимальная длительность рабочего дня должна составлять 4-5 часов, а без неё – 1.5-2 часа.

При работе в жарких помещениях без системы охлаждения воздуха нужно также сократить рабочий день. При подъёме температуры за 28 градусов сократить работу на час, а если свыше 31 градуса – на 4 и более.

Святослав