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| | Женщина после секса с призраками планирует родить ребёнка

Женщина после секса с призраками планирует родить ребёнка

Вчера, 18:55

30-летняя жительница Британии уверяет, что обычные мужчины её уже не привлекают, поэтому у неё есть постоянный призрачный партнёр. Она намерена пойти дальше в отношениях со своим партнёром и готова забеременеть.

 Основным занятием 30-летней женщины является консультация людей о паранормальных вещах, и, видимо, это оставило отпечаток на её личной жизни. Уже около 11 лет она не занимается сексом с живыми людьми, а предпочитает в качестве партнёров только призраков. Женщина отмечает, что на протяжении жизни у неё было 15 любовников с потустороннего мира. Но связать свою жизнь она планирует с самым последним из них.

Находясь в Австралии, женщина ощутила сильный прилив паранормальной энергии, которую излучал находящийся призрак. При этом, она отмечает, что его присутствие пробудило в ней сильное сексуальное желание и она не смогла устоять. Когда пришло время возвращаться домой, то она решила забрать призрака с собой. Их отношения и секс длятся полгода, а женщина уверена, что после всего этого пора переходить на новый уровень. Следующим шагом, на который она решилась, это забеременеть и родить своему любовнику-призраку ребёнка. Женщина отмечает, что многие могут не подозревать о том, что залетели от призрака, но в её случае всё будет по согласию.


Соломон Эспи
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