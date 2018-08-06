Россия в Европе: Лена Миро предсказала два пути развития России

Девушка призвала сограждан проявить сознательность и выбрать, какой страной станет Россия через десяток лет.

Скандальный блогер уверена, что для страны существует только два исхода. Наиболее благоприятным вариантом Лена Миро назвала становление России частью Европы. Девушка уверена, что стёртые границы помогут новым поколениям получать более качественное образование за рубежом и работать на благо родины. Отсутствие виз также поможет гражданам России посмотреть другие страны, стать частью цивилизованного мира и заговорить на английском языке. По мнению Миро, если Россия пойдёт по такому пути, то страна будет зависеть от Вашингтона.

Совершенно противоположным вариантом стала изоляция, к которой Россия активно движется. Блогер предсказала, что такое развитие страны приведёт к краху экономики, но сохранит национальную уникальность, независимость и гордость. Большим минусом станет невозможность улететь в любую точку мира и говорить с иностранцами на родном языке.

Яна Белова