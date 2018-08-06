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| | Решили опорочить: Владелец «секс-шопа» прокомментировал скандал с наручниками для МВД

Решили опорочить: Владелец «секс-шопа» прокомментировал скандал с наручниками для МВД

Вчера, 18:29

Максимилиан Лапин назвал это «глупой» попыткой опорочить «честь компании». Он подтвердил, что у него есть сеть магазинов «Розовый кролик», но отметил, что это ИП, где продаются товары для категорий 0+ с «небольшими секциями 18+».

Ранее СМИ распространили информацию о том, что секс-шоп ООО «Розовый кролик» (холдинг Lapingroup) выиграл тендер УМВД по Омской области на поставку наручников. Новость прокомментировал якобы глава регионального отделения Николай Ананьин. Несколько часов назад представитель Lapingroup Бехер Богдан связался с журналистами и передал заявление владельца секс-шопа Максимилиана Лапина, в котором тот прокомментировал скандал с наручниками для МВД. Лапин отметил, что Николай Ананьев никогда не работал у них, и отделения «Розового кролика» в Омске нет, а сама ситуация «вышла за рамки приличий»:

«Я просто в шоке! Попытка опорочить честь моей компании и МВД глупа до безобразия. Во-первых: секс-шопа у меня никогда не было, а всегда был магазин укрепления семьи (мультибрендовые с 0+ товарами и небольшими секциями 18+). Мой бизнес никогда не был на грани разорения, и наоборот идет только вверх, благодаря таким религиозным организациям, которые устраивают мне бесплатные пиар-акции, и в итоге люди видят правду - кто мы и что на самом деле».

Максимилиан Лапин уже связался со своими юристами, которые выясняют ситуацию. Честь компании он намерен отстаивать в суде.


Виктория Озерова
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