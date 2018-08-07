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| | ГМО спасут жизни тысячам телят

ГМО спасут жизни тысячам телят

Сегодня, 06:20

 Учёные из Алтайского края с мощью генной инженерии будут производить сыр, ради которого не нужно будет убивать телят.

Раньше для изготовления сыра нужный фермент – химозин добывали довольно жестоким образом. Дело в том, что он вырабатывается в желудках телят, пьющих молоко. Их убивают, извлекают из желудка сычуг, сушат его, измельчают и экстрагируют из него фермент. Люди давно поняли, что это как минимум экономически невыгодно и искали альтернативу такому способу.

На помощь пришла генная инженерия. Фермент будут получать с помощью дрожжевых грибов или бактерий, в которые будет вживляться определенный ген. В последствии получится популяция организмов, способных выделять этот фермент. С химической точки зрения он ничем не будет отличаться от того, который выработали старым методом. К тому же он более безопасен, так как вероятность перенесения животных заболеваний падает до нуля. К концу года планируется выпустить первую партию сыров на основе фермента, добытого новым методом.


Святослав
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