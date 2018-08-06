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| | Возле Севастополя поймали смертоносную рыбу фугу из Японии

Возле Севастополя поймали смертоносную рыбу фугу из Японии

Вчера, 15:38

Во время появления угрозы для ее жизни, опасный морской обитатель раздувается, приобретая вид шара с торчащими иглами.

В Японии, возле побережья которой водится рыба фугу, она считается национальным деликатесом и стоит больших денег в ресторанах при правильном приготовлении. Теперь тихоокеанский пришелец плавает в Крыму. Севастопольские рыбаки поймали иглобрюха, который в десятки раз опаснее кураре. Рыба имеет яркую расцветку и экзотический вид, при этом являя огромную опасность для людей. Во время вылова у побережья Крыма никто из местных жителей не пострадал.

Зоологи связали заплыв фугу в Черное море с кораблями. Они сообщают, что суда закачивают в виде балласта забортную воду, поэтому рыба может проникнуть в эти секции, по прибытию в порт вода сливается. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что фугу оказалась в российском регионе.

В 2018 году ученые обнаружили у побережья Севастополя голубого краба барракуду и тропическую рыбу-бабочку. Барракуда могла приплыть из недалеко находящегося Средиземного моря, как оказались в Черном море остальные виды неизвестно.


Никита Готский
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