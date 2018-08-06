Владельцы «Вконтакте» призвали декриминализировать любые репосты

Компания «Mail.ru Group», владеющая самой популярной в России социальной сетью «Вконтакте», призывает амнистировать всех осуждённых за репосты.

В компании отмечают, что дела за репосты в соцсетях возбуждаются всё чаще. Больше всего это происходит именно в соцсети «Вконтакте». Действия силовых структур по отношению к людям в этом случае явно не соответствует угрозе, и реакция на неугодные властям комментарии и лайки с репостами – черезмерно жестока. Представители компании выдвинули требование о декриминализации любых записей во всех соцсетях, а тех, кого уже осудили – отпустить.

Главная цель социальных сетей – обмен информацией между пользователями, а действия властей нарушают свободу слова, которая должна быть безоговорочной у каждого человека.

Сейчас могут привлечь к уголовной ответственности или заставить выплатить штраф до 500 тысяч рублей, если на странице будет замечено возбуждение ненависти и вражды или унижение человеческого достоинства. Также известны случаи, когда на человека заводили дело за публикацию исторических фотографий времён второй мировой войны, принимая любое использование и публикацию нацистской символики как пропаганду экстремизма, хотя её там не было.

Святослав