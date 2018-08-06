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| | В Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп

В Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп

Сегодня, 15:05

ООО «Розовый кролик» предложил качественный товар по самой низкой цене и получил нового клиента в лице УМВД по Омской области.

Официальный веб-портал госзакупок проинформировал, что в Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп ООО «Розовый кролик». Данные сведения журналистам подтвердили и в компании. Глава регионального отделения «Розового кролика» Николай Ананьин отметил, что в последнее время из-за религиозного давления бизнес не ладится, поэтому к участию в тендере регионального МВД в компании подошли серьезно. Теперь они надеются продолжить сотрудничество в поставке резиновых дубинок и полицейской формы, расширить подобный ассортимент и выйти на азиатский рынок. На данный момент секс-шоп должен поставить омской полиции 840 пар наручников.

В УМВД по Омской области сообщили, что секс-шоп «Розовый ролик» справедливо выиграл тендер, так как предложил качественный товар по самой низкой цене. И в этом нет ничего предосудительного.


Виктория Озерова
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