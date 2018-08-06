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| | Исаак Калина: старт учебных занятий в школах Москвы намечен на 3 сентября

Исаак Калина: старт учебных занятий в школах Москвы намечен на 3 сентября

Вчера, 16:33

Глава столичного Депобразования Исаак Калина рассказал, почему началом учебных занятий в московских школах указано третье сентября. Несколько дней назад такую информацию озвучил его заместитель Павел Карпов.Об этом напоминает «Российская газета».

 Как уточнил Исаак Калина, уже много лет для учащихся российской столицы суббота является так называемым внешкольным днем.Именно поэтому первое сентября текущего года не является началом учебного года. Учащиеся и учители самостоятельно решат, как использовать этот день. Тем более что по субботам в городе проводится много интересных и полезных внешкольных мероприятий. Так, с тридцатого августа по второе сентября ВДНХ будет принимать на своей площадке форум «Город образования». Также каждую субботу в главном городе Российской Федерации проводят мероприятия в рамках проекта «Суббота московского школьника», — напомнил министр.



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