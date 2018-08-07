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| | Детский лагерь в Воронежской области работал с многочисленными нарушениями

Детский лагерь в Воронежской области работал с многочисленными нарушениями

Сегодня, 01:30

В комнатах не установили сетки от комаров, отсутствовали средства личной гигиены и медицинские препараты.

Детский лагерь «Золотой Колос» в Воронежской области работал с многочисленными нарушениями, но после применения административных наказаний руководители исправили все недочеты. В центре отсутствовало разделение отходов, не оказалось москитных сеток. При мытье посуды и приготовлении пищи не соблюдались санитарные нормы. При проверке в детском лагере не обнаружили средств личной гигиены. Медицинские препараты хранились с нарушением действующих норм. Все нарекания зафиксировали документально и предъявили руководителю заведения.

Пять человек по этому делу привлекли к дисциплинарной ответственности. Главе детского лагеря настоятельно рекомендовали в ближайшее время устранить все проблемы, что впоследствии и сделали. После повторной проверки «Золотого Колоса» нарушений не выявили.


Домбровский Сергей
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