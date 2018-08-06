Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Мнения

Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

Сюжеты:

Возле Севастополя поймали смертоносную рыбу фугу из Японии Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией Google заставил владельцев Android серьезно поволноваться В Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп После пластики попы участница «Дом-2» проснулась «жирной» Вдове Дмитрия Марьянова до сих пор не объяснили, почему умер муж У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма Лолита показала повзрослевшую дочь в купальнике Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко «Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру Джигурда заступился за Пугачёву в конфликте с Малаховым
| | Священник рассказал о шокирующих обрядах погребения в России

Священник рассказал о шокирующих обрядах погребения в России

Сегодня, 12:10

В стране все еще существует бытовое язычество, элементы которого присутствуют на похоронах.

Священник Святослав стал очевидцем похорон, во время которых родные умершего складывали в гроб готовую пищу и напитки, полностью обложив мертвеца. Для святого отца это стало шоком. В деревне Амурской области священника попросили съесть блин с лица умершего. Продукт целую ночь лежал на лице покойника, так как его близкие считали, что он таким образом забирает его грехи. Жители села верили, что съевший блин священник ликвидирует все грехи усопшего.

Ранее в Волгограде вандалы сломали крест возле церкви Иоанна Предтечи. Святые отцы признаются, что возобновить его нереально, также отметив, что подобный инцидент происходит уже не в первый раз. Такое же происшествие зафиксировано в прошлом году, тогда злоумышленники попытались сжечь святыню, но нахлынувший ветер помешал им.


Никита Готский
Новости по теме
Чернокожий священник принимал наркотики, просматривая порно
Чернокожий священник принимал наркотики, просматривая порно

Чернокожий священник англиканской церкви принимал наркотики во время просмотра порно. Кадры занятий святого отца попали в руки журналистов.

В компьютере священника из США поселился Дьявол
В компьютере священника из США поселился Дьявол

Современные смартфоны и компьютеры одержимы нечистой силой. Об этом заявил американский священник Джим Писборо, написавший по теме целую книгу.

96-летний бельгийский священник получил год тюрьмы за разврат
96-летний бельгийский священник получил год тюрьмы за разврат

В Бельгии в городе Левен суд приговорил 96-летнего католического священника к году тюремного заключения. Причиной для приговора стали развратные действия по…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости