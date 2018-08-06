Священник рассказал о шокирующих обрядах погребения в России

В стране все еще существует бытовое язычество, элементы которого присутствуют на похоронах.

Священник Святослав стал очевидцем похорон, во время которых родные умершего складывали в гроб готовую пищу и напитки, полностью обложив мертвеца. Для святого отца это стало шоком. В деревне Амурской области священника попросили съесть блин с лица умершего. Продукт целую ночь лежал на лице покойника, так как его близкие считали, что он таким образом забирает его грехи. Жители села верили, что съевший блин священник ликвидирует все грехи усопшего.

Ранее в Волгограде вандалы сломали крест возле церкви Иоанна Предтечи. Святые отцы признаются, что возобновить его нереально, также отметив, что подобный инцидент происходит уже не в первый раз. Такое же происшествие зафиксировано в прошлом году, тогда злоумышленники попытались сжечь святыню, но нахлынувший ветер помешал им.

Никита Готский