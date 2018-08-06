Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | Суд Екатеринбурга заморозил «иск с того света»

Суд Екатеринбурга заморозил «иск с того света»

Сегодня, 12:07

Арбитражный суд Свердловской области заморозил иск, поданный от имени убитого весной Павла Неверова.

Поданный иск удивил многих, потому что истец был уже три месяца мёртв, но именно имя Павла Неверова значилось в заявлении. В нём Павел просил признать банкротом собственную жену. Суд оставил этот иск без продвижения, заморозив его по причине неуплаты государственно пошлины.

Также из документов стало ясно, что ничего мистического в деле нет, и оно не подавалось «с того света», а было заполнено управляющим по финансам Павла – Дмитрием Левченко. Павел Неверов обанкротился ещё в 2016 году.

27 апреля Павел был убит Олегом Елкиным, который являлся его бизнес партнёром. После совершения преступления убийца скончался при невыясненных обстоятельствах.


Святослав
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