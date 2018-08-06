Восстал из воды как Китеж-град: На Урале нашли затопленный памятник Сталину

Активисты собираются восстановить скульптуру экс-главы СССР времен ВОВ.

В Челябинской области в городском пруде Кусы нашли затопленный в 1956 году памятник Иосифу Сталину. Обнаружить монумент удалось благодаря ремонту плотины. По причине предстоящих работ из пруда частично выкачали воду, он обмелел и открыл свои тайны. Сначала заметили фрагмент верхней части памятника. Местные жители сняли ее на камеру и фото выложили в Сеть. Затем к делу подключились активисты общественного движения «Суть времени». После нашли еще две части монумента.

На данный момент отсутствует правая рука и нижний кусок памятника Сталину. На Урале скульптуру разбили и бросили в реку Куса в середине 50-х годов XX века. Об этом памятнике в городе ходили небылицы. Люди спорили из какого материала он изготовлен и цел до сих пор или уже уничтожен водой. После вытаскивания фрагментов на берег местные жители заявили, что Сталин восстал как Китеж-град.

Речь идет о городе времен монголо-татарского нашествия. По поверьям, тогда под воду озера Светлояр в Нижегородской области ушел весь город вместе со своими защитниками – детьми и стариками. Согласно легенде, Китеж-град должен однажды восстать из воды.

Домбровский Сергей