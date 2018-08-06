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| | Люксовые бренды закрывают магазины на самой дорогой улице России

Люксовые бренды закрывают магазины на самой дорогой улице России

Сегодня, 11:29

С начала года на самой престижной московской улице стали закрываться брендовые магазины. Покинули улицу уже такие известный магазины, как Michael Kors, Chaumet, Moncler и Jimmy Choo.

 

Ещё в 2017 году Столешниковый переулок был признан самой дорогой улицей Москвы по стоимости аренды помещений. В среднем цена колеблется в пределах 215 тыс. рублей за квадратный метр в год.
В недавнем времени переулок сделали пешеходной зоной, и после этого у расположенных на улице брендовых магазинов сильно снизился поток клиентов. Кроме того на этой улице действуют валютные длительные контракты на аренду. Эти вещи делают невыгодным ведение бизнеса для крупных представителей модных брендов, поэтому они переезжают на другие места.

В скором времени также будут закрыты магазины Van Cleef & Arpels. Об этом сообщают ведущие консультанты рынка недвижимости.


Святослав
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