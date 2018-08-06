Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Мнения

Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

Сюжеты:

Возле Севастополя поймали смертоносную рыбу фугу из Японии Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией Google заставил владельцев Android серьезно поволноваться В Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп После пластики попы участница «Дом-2» проснулась «жирной» Вдове Дмитрия Марьянова до сих пор не объяснили, почему умер муж У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма Лолита показала повзрослевшую дочь в купальнике Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко «Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру Джигурда заступился за Пугачёву в конфликте с Малаховым
| | Крупное пятно мазута в заливе обеспокоило жителей Таганрога

Крупное пятно мазута в заливе обеспокоило жителей Таганрога

Сегодня, 11:03

5 августа местные жители обнаружили в Таганроге в заливе крупное пятно мазута. Оно располагается между Приморским и Центральным пляжами.

 

Отдыхающие весело плещутся в воде и не замечают проблемы. Местные жители зафиксировали крупное пятно мазута на камеру и обеспокоены экологической обстановкой в регионе. Люди убеждены, они стали свидетелями нарушения законодательства о защите окружающей среды промышленными предприятиями. По предположениям местных жителей, произошел выброс вредных веществ в залив, а граждан не соизволили оповестить об этом. В итоге отдыхающие купаются рядом с пятном мазута.

Пользователи социальных сетей обсуждают неприятный запах, исходящий от металлургических компаний в Таганроге, а также перебои с пресной водой. Коммунальные предприятия города не справляются с нагрузкой. В населенном пункте имеются проблемы с вывозом мусора и освещением. Ночью на улицах темно, а промышленные организации выбрасывают в залив вредные вещества.


Домбровский Сергей
Новости по теме
На Солнце астрономы обнаружили огромное пятно
На Солнце астрономы обнаружили огромное пятно

Огромное пятно удалось обнаружить астрономам на Солнце. При этом для Земли явление не несет никаких угроз.

На месте падения самолета в Антарктиде появилось неизвестное пятно
На месте падения самолета в Антарктиде появилось неизвестное пятно

Ученые увидели огромное пятно в Антарктиде в месте крушения самолета McDonell Douglas DC. При этом инцидент произошел еще в 1979 году.

Ученые показали Большое красное пятно Юпитера
Ученые показали Большое красное пятно Юпитера

Ученые опубликовали снимок знаменитого Большого красного пятна Юпитера с окружающей его уникальной атмосферой. Фото сделаны 1 апреля космическим аппаратом Juno…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости