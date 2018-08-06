Крупное пятно мазута в заливе обеспокоило жителей Таганрога

5 августа местные жители обнаружили в Таганроге в заливе крупное пятно мазута. Оно располагается между Приморским и Центральным пляжами.

Отдыхающие весело плещутся в воде и не замечают проблемы. Местные жители зафиксировали крупное пятно мазута на камеру и обеспокоены экологической обстановкой в регионе. Люди убеждены, они стали свидетелями нарушения законодательства о защите окружающей среды промышленными предприятиями. По предположениям местных жителей, произошел выброс вредных веществ в залив, а граждан не соизволили оповестить об этом. В итоге отдыхающие купаются рядом с пятном мазута.

Пользователи социальных сетей обсуждают неприятный запах, исходящий от металлургических компаний в Таганроге, а также перебои с пресной водой. Коммунальные предприятия города не справляются с нагрузкой. В населенном пункте имеются проблемы с вывозом мусора и освещением. Ночью на улицах темно, а промышленные организации выбрасывают в залив вредные вещества.

Домбровский Сергей