В Москве сняли на камеру «таинственного пришельца»

В районе Нагатинского затона в Москве сняли на камеру необычное явление, которые местные жители назвали «таинственным пришельцем» и замаскированным НЛО.

В столице России зафиксировали на видео облако необычной формы. По внешнему виду оно напоминает ставшее классическим изображение летающей тарелки инопланетян. Автор ролика выложил его в Сеть. Пользователи назвали облако замаскированным НЛО и «таинственным пришельцем». Одни юзеры обвиняют во всем вейперов, которые своими электронными сигаретами загрязняют окружающую среду, а в итоге над городом появляются такого рода являения. Другие убеждены в присутствии инопланетян на Земле.

Люди преимущественно понимают, что увидели кучевое облако странной формы, а не корабль гуманоидов. Подобные тучи появляются в холодных воздушных массах. Нижняя граница кучевых облаков находится на высоте 400-1500 метров над поверхностью. Пользователи удивились тому, что туча перемещалась и сохраняла свою форму.

Домбровский Сергей