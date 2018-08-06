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| | В Краснодаре бабушкам придётся завести кредитные карты, чтобы набрать воды из колонки

В Краснодаре бабушкам придётся завести кредитные карты, чтобы набрать воды из колонки

Сегодня, 08:42

В Краснодаре в Пашковском микрорайоне появилась колонка для набора воды нового поколения. Достаточно просто приложить кредитную карту и указать необходимый объем. Бабушки оказались не в восторге от такого нововведения.

Дело в том, что большинство жителей привыкли к старому варианту, и всяческие нововведения с применением современных технологий просто вгоняют в ступор. Жители Краснодара постепенно начинают жаловаться. Некоторые уже подчеркнули, что им проще было вручную качать воду из колонки. Причиной тому стало отсутствие кредитных карточек у бабушек и плохую реализацию самого функционала для местного населения.

Недавно опрос в Краснодаре показал, что в Пашковском микрорайоне в среднем проживают люди возрастом 42 года, когда в других – 35-36 лет. Ранее была бесплатная колонка, а теперь за набор воды придётся платить, что стало очередным шоком для людей пенсионного возраста. Ранее «Водоканал» сообщал, что планирует поставить колонки нового формата поближе к каждому из частных домов, чтобы людям не приходилось далеко ходить, но за 2 года после объявления о планах ничего не поменялось. Пенсионеры теперь считают, что бабушкам и дедушкам необходимо будет заводить кредитные карточки, что весьма затруднительно.


Вещий Олег
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