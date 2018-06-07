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Роскачество рассказало, как выбрать качественное молоко

Сегодня, 12:17

Представители ведомства описали основные различия в типах напитка и подсказали, на чём следует остановить свой выбор.

Сотрудники Роскачества рассказали россиянам о том, как выбрать наиболее качественное молоко. По словам экспертов, при производстве ультрапастеризованного молока его нагревают до 137 градусов по Цельсию, что позволяет убить большинство вредоносных бактерий, поэтому именно этот тип молока следует покупать перед поездкой на дачу. Если же молоко покупается для его употребления в течение нескольких следующих дней, то стоит остановить свой выбор на пастеризованном, так как его обрабатывают температурой примерно 70 градусов по Цельсию, что позволяет избавиться от вредных микроорганизмов и сохранить большинство полезных свойств напитка.

Специалисты пояснили, что стерилизованное молоко проигрывает по полезности ультрапастеризованному, так как первый вид напитка обрабатывают высокими температурами в течение примерно 20 минут, из-за чего большинство полезных органических соединений успевает разрушиться в угоду увеличенному сроку хранения продукта.


Александр Вест
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