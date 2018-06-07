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| | Роспотребнадзор подаст в суд на учителя, сообщившего об утечке заданий ЕГЭ

Роспотребнадзор подаст в суд на учителя, сообщившего об утечке заданий ЕГЭ

Сегодня, 12:00

В ведомстве уверены, что такой шаг поможет в будущем предотвратить появление «непроверенных заявлений». Об этом проинформировал глава надзорного органа Сергей Кравцов.

 

Недавно учитель из Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин в своем аккаунте в соцсетях сообщил об утечке заданий ЕГЭ по химии и математике. По его словам, эти документы «ходили» по Сети неделю до их начала. Громкое заявление в РКН не подтвердили. Теперь комментарии по поводу ситуации дал и глава ведомства Сергей Кравцов. Он проинформировал, что Роспотребнадзор подаст в суд на петербургского учителя, сообщившего об утечке заданий ЕГЭ, для того чтобы больше никто не делал «непроверенных заявлений». Он акцентировал, что задания не могли «просочиться» в Сеть, потому что сами разработчики не знают их финального варианта.

Напомним, что в текущем году основной период ЕГЭ проходит с 28 мая по 2 июля. Резервные дни для не сдавших по уважительной причине начинаются с 22 июня.


Виктория Озерова
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РИА ВладТайм
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